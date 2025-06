Intesa Sanpaolo Carlo Messina nominato dalla stampa finanziaria di Francoforte banchiere europeo del 2024; risultati record e impegno green

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, si distingue come il Banchiere Europeo dell'Anno 2024 secondo la stampa finanziaria di Francoforte. Con risultati record, una capitalizzazione triplicata e oltre €70 miliardi investiti nella transizione green e nella coesione sociale, il suo impegno si conferma esempio di leadership innovativa. Un riconoscimento che premia la sua visione strategica e l'impatto positivo sull'economia europea, consolidando il ruolo di Messina come protagonista del cambiamento.

