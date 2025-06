Intervista ad Alex Britti | Olly mi voleva con lui a Sanremo due anni fa nella serata delle cover Ora o mai più esperienza divertente la rifarei

Alex Britti, artista dalla chitarra infuocata e dal carattere irresistibile, rivela i retroscena di un Sanremo che avrebbe potuto essere suo due anni fa, e il perché di alcune scelte passate. Con la sua solita spontaneità, Britti svela anche come l’esperienza di “Ora o mai più” abbia rafforzato il suo entusiasmo e la passione per la musica. Quando suona la chitarra, il pubblico rimane incantato: un genio italiano che sa come emozionare e conquistare.

Quando suona la chitarra non c'è n'è per nessuno e proprio i suoi virtuosismi lo hanno reso uno degli artisti italiani più amati e apprezzati. In occasione della presentazione del suo concerto evento "Feat.pop" in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma Britti ha parlato con la stampa in uno studio di registrazione a Trastevere. Il cantante ha parlato del Festival di Sanremo svelando il motivo per il quale sono alcuni anni che manca ormai da quel palco: "La realtà è che non mi vogliono. In questi anni ho mandato qualche canzone, ma niente. Evidentemente pago lo scotto di essere indipendente e di non avere alle spalle una major.