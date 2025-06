International Street Food Truck Edition in Largo Giannella cucine internazionali e tradizioni gastronomiche regionali

Preparati a un viaggio culinario senza confini! Il 5 giugno, alle 19, largo Giannella si trasformerà in un palcoscenico di sapori internazionali e tradizioni regionali, con l’apertura dell’International Street Food Truck Edition. Un evento imperdibile che celebra la diversità gastronomica, valorizzando le eccellenze culinarie di tutto il mondo. Non perdere questa occasione di scoprire, assaporare e condividere il gusto dell’unione tra culture diverse. La tappa...

il 5 giugno alle ore 19, presso largo Giannella, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli parteciperà all’apertura dell’International Street Food Truck Edition, la più importante manifestazione di street food in Italia giunta alla sua nona edizione. La tappa. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - International Street Food Truck Edition, in Largo Giannella cucine internazionali e tradizioni gastronomiche regionali

