Inter Zanetti | "Chivu sta facendo bene e avrà una lunga carriera"

Inter Zanetti: «Chivu sta facendo bene e avrà una lunga carriera» – parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, che sottolineano il talento e la determinazione di Cristian Chivu. In un'intervista esclusiva a Flashscore, Zanetti ha espresso grande fiducia nel futuro del difensore belga-romeno, riconoscendone le qualità e il potenziale per diventare una colonna portante della squadra. La sua crescita testimonia come il duro lavoro premi sempre, anche nei percorsi più promettenti.

Javier Zanetti parla di Cristian Chivu. Il vicepresidente argentino dell`Inter ha dichiarato in un`intervista a Flashscore: `Chivu sta facendo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Chivu Inter Zanetti

Parma, Chivu: "Stop Leoni, ecco come stiamo in difesa. La verità su Man" - Cristian Chivu, allenatore del Parma, apre il sipario sulla sfida contro l'Atalanta, svelando la verità sulla difesa bianco-nero.

Chivu è stato considerato dagli esperti di topi della primavera uno dei peggiori allenatori passati ad allenarci. Viera tra Francia Inghilterra e Italia ha una carriera che vale quella di Paolo Zanetti Partecipa alla discussione

#SerieA: Novità rispetto a 02/06: #Zanetti e #Baroni indirizzati verso #Verona e #Torino ?L'addio di #Inzaghi costringe l'#Inter a cercare il sostituto: a #Como si preparano per sostituire #Fabregas con #DeRossi #Tudor verso la permanenza Ricir Partecipa alla discussione

Inter, Zanetti: "Chivu sta facendo bene e avrà una lunga carriera" - Javier Zanetti parla di Cristian Chivu. Il vicepresidente argentino dell`Inter ha dichiarato in un`intervista a Flashscore: `Chivu sta facendo davvero bene. Prima. Da calciomercato.com

Inter-Siena, Zanetti parte dalla panchina! - Questi i ventidue di partenza per Inter-Siena ... 27 Belec, 4 Zanetti, 6 Silvestre, 7 Coutinho, 11 Alvarez, 25 Samuel, 26 Chivu, 41 Duncan, 42 Jonathan, 44 Bianchetti, 88 Livaja. Lo riporta calciomercato.com

Inter: accertamenti per Zanetti e Chivu - (ANSA) - ROMA, 22 APR - L'Inter rischia di giocare mercoledi' a Udine in emergenza difensiva: prima capitan Zanetti, per problemi ai flessori, poi Chivu, zoppicante per un dolore al ginocchio ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Special memories from Chivu #IMInter #Shorts