L’impressione è che l’Inter possa aver trovato il suo nuovo guida tecnica in Cristian Chivu. Con un’esperienza crescente e una visione fresca, il romeno potrebbe rappresentare la svolta desiderata da Beppe Marotta per rilanciare i nerazzurri. La sua possibile transizione dal Parma alla Beneamata apre scenari intriganti, ma il futuro resta ancora da definire. Resta da vedere se questa pista si trasformerà in realtà e come cambierà le sorti dell’Inter.

Cristian Chivu è il nome nuovo per la panchina dell’ Inter. Beppe Marotta è a caccia di un nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’impossibilità di arrivare a Cesc Fabregas. Il tecnico romeno al momento è legato al Parma, club che ha portato alla salvezza in Serie A solo poche settimane fa. Secondo i media sportivi Chivu questa mattina avrebbe incontrato la dirigenza emiliana senza dire “sì” a un nuovo contratto. L’impressione è che stia prendendo tempo in vista di un possibile approdo a Milano, sponda nerazzurra. Il Parma dà l’ok a Chivu per trattare con l’Inter. Secondo quanto apprende LaPresse, i gialloblu avrebbero dato l’ok al 44enne per trattare con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter su Chivu, potrebbe essere lui il nuovo allenatore

