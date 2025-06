Inter spiazzata sul nuovo allenatore il Como su Fabregas | “Marotta lo sa inutile insistere”

Il Como si trova in una posizione di stallo dopo la decisione di Mirwan Suwarso, presidente dei lariani, di chiudere le porte a qualsiasi trattativa con l'Inter riguardo Fabregas. Tuttavia, il club non si arrende e potrebbe tentare un ultimo assalto entro questa sera. La sfida tra ambizioni e strategie si infiamma: come si evolverĂ questa intricata vicenda? Resta con noi per scoprire tutte le novitĂ .

La nota del presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, chiude a ogni trattativa con i nerazzurri. Ma il club si riserva entro la serata di fare u ultimo tentativo con il tecnico.

