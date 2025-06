Inter sfumata la pista Fabregas Ora in pole c' è Chivu

Dopo il mancato accordo con Fabregas, l’Inter punta ora su Cristian Chivu come nuovo allenatore. Il ricordo del suo ruolo chiave nel Triplete del 2010 e la sua esperienza nelle giovanili nerazzurre lo rendono un candidato dal profilo ideale. Tuttavia, il rinnovo con il Parma resta in bilico, aggiungendo suspense a una corsa contro il tempo per trovare la guida tecnica perfetta. La decisione finale si avvicina, e il futuro dell’Inter è ancora tutto da scrivere.

Sfumato Cesc Fabregas all’Inter dopo il niet del Como, l’Inter sembra virare su Cristian Chivu, il cui rinnovo al Parma è ancora in sospeso. Chivu, 44 anni, ha iniziato la sua carriera di tecnico alle giovanili dell’Inter, oltre a essere stato uno degli eroi del Triplete nella stagione 2009-2010. Momenti frenetici all’Inter che cerca il suo allenatore dopo i saluti e la partenza di Simone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inter, sfumata la pista Fabregas. Ora in pole c'è Chivu

