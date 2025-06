Inter senza allenatore | Fabregas e Vieira in lizza per sostituire Inzaghi

L’Inter si ritrova senza guida tecnica, con Fabregas e Vieira in corsa per rimpiazzare Inzaghi. In un momento di incertezza, il club nerazzurro si stringe attorno ai valori di forza, passione e determinazione, pronti a superare questa sfida imprevista. Come detto da Giuseppe Marotta, “siamo un’Inter forte” e continueremo a lottare per il bene della squadra, anche in questa fase cruciale. La vera avventura sta per ricominciare...

"Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni". Parola di Giuseppe Marotta. Il club nerazzurro, “tradito“ da Simone Inzaghi, è senza allenatore e ancora non si sa chi (ad ora più Vieira che Fabregas) fra una settimana accompagnerà la squadra negli Stati Uniti al Mondiale per Club, ma non è il momento di farsi prendere dal panico. Lo sa bene il presidente dell’Inter che giornate turbolente le ha vissute nella sua lunga carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter senza allenatore: Fabregas e Vieira in lizza per sostituire Inzaghi

UFFICIALE - Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha ufficialmente completato le procedure per l’ingaggio dell’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. In base all’accordo firmato, Inzagh Tweet live su X

L'Inter non rinuncia alla pista Fabregas Tra l'attuale allenatore del Como e il direttore Piero Ausilio si sta tenendo un incontro in queste ore per decidere #calciomercato #DAZN Tweet live su X

CESC FABREGAS E' IL NUOVO ALLENATORE DELL'INTER: VENERDI' L'ANNUNCIO UFFICIALE. FONTI E NEWS.