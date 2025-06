Inter Ravezzani | Inzaghi ridicolo sull’Arabia

Il calcio italiano è scosso da polemiche e interrogativi: dopo l’addio di Inzaghi, il dibattito si infiamma tra scelte ambiziose e critiche feroci. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non ha risparmiato parole pungenti sull’ex tecnico nerazzurro, definendo la sua posizione sull’Arabia “ridicolo”. In un clima di incertezza, le voci si moltiplicano, alimentando un suspence che coinvolge tifosi e addetti ai lavori. La vicenda si sta trasformando in un vero e proprio caso di attualità.

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato alla sua emittente del momento dell’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi, e del conseguente Totoallenatore che va avanti da un paio di giorni. Ecco le sue parole. INZAGHI – “ La cosa che fa ridere di questa vicenda sono le parole di Simone L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Ravezzani: “Inzaghi ridicolo sull’Arabia”

In questa notizia si parla di: Inter Ravezzani Inzaghi Ridicolo

Ravezzani attacca: «Inzaghi doveva dire cose meno ridicole, vi svelo quando ha informato l’inter» - Il mondo del calcio è in subbuglio: Fabio Ravezzani non le manda a dire sul divorzio tra Inzaghi e l’Inter, criticando aspramente le dichiarazioni dell’ex allenatore.

Da Milano, Ravezzani: "Inzaghi ridicolo, ma disastro #Inter! Ora il Napoli è la più forte" Partecipa alla discussione

Il direttore @FabRavezzani su Inzaghi e #Inter Partecipa alla discussione

Ravezzani: “Inzaghi poteva dire cose meno ridicole! Ecco quando ha informato l’Inter” - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così ai microfoni di TMW Radio dell'addio di Simone Inzaghi dall'Inter ... Scrive fcinter1908.it

Ravezzani attacca: «Inzaghi doveva dire cose meno ridicole, vi svelo quando ha informato l’inter» - Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter. Tutti i dettagli in merito Fabio Ravezzani ha parlato a TeleLombardia del momento dell’ ... Lo riporta informazione.it

Ravezzani: "Inzaghi fa ridere, serve dignità. Spalletti ct che fa pasticci, storia avvilente" - Il giornalista Fabio Ravezzani, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'approdo di Inzaghi all'Al-Hilal in Arabia Saudita: "La cosa che fa ridere di questa vicenda sono le parole di Simone Inzaghi, ... Scrive msn.com