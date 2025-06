Inter presentata la nuova maglia per la stagione 2025 26

L’Inter rinnova il suo stile con un tocco innovativo: la nuova maglia per la stagione 2025/26, realizzata in collaborazione con Nike, si distingue per le sue strisce nerazzurre non convenzionali. La vera protagonista? La scritta INTER, formata dalle strisce blu sulla parte frontale, che unisce tradizione e modernità. Un design audace che promette di ispirare i tifosi e lasciare il segno sul campo. Ecco il nuovo volto della squadra per questa affascinante stagione.

