Inter Pardo | Il club non aveva un piano B

L'Inter, concentrata sul futuro senza un piano B, si trova a dover navigare in acque inesplorate. Pierluigi Pardo ha evidenziato chiaramente questa mancanza nel suo intervento su Radio 24, sottolineando come la scelta di non prevedere alternative possa influenzare le strategie del club. In questo scenario, la ricerca del nuovo allenatore diventa ancora più cruciale per riprendere il controllo e rilanciare i nerazzurri. Ora, la domanda è: quale sarà la prossima mossa?

Che i nerazzurri non avessero un piano B per il post-Inzaghi, sembra piuttosto chiaro. Lo ha detto anche il noto telecronista Pierluigi Pardo, in collegamento su Radio 24 a Tutti Convocati, nella parte di trasmissione dedicata al prossimo allenatore dell’Inter. Il no di Cesc Fàbregas, prima scelta come nome per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Pardo: “Il club non aveva un piano B”

