Inter Padovan | Chivu inadeguato per l’Inter meglio un altro nome

Il ritorno di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter suscitadivisioni tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre il Parma apre le porte al suo eventuale approdo come allenatore, alcuni esperti come Giancarlo Padovan sono scettici, ritenendo che il profilo dell’ex difensore non sia all’altezza delle aspettative nerazzurre. La questione si fa sempre più intricata: quale sarà la scelta definitiva per rilanciare l’Inter? La risposta potrebbe risiedere nel prossimo decisivo passo del club.

Il ritorno – stavolta sulla panchina della prima squadra – di Cristian Chivu sembra ormai la scelta obbligata per l’Inter dopo l’addio di Inzaghi. Il Parma ha dato il via libera per trattare: ma Giancarlo Padovan, giornalista di Sky Sport e non è proprio favorevole. PROFILO INADEGUATO – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Padovan: “Chivu inadeguato, per l’Inter meglio un altro nome”

