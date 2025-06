Inter Oppini | Adesso il mondo non può sfottervi imparate ad accettarlo Siete i maestri in questo ma state attenti perché…

Francesco Oppini, noto opinionista e tifoso juventino, ha deciso di rispondere agli sfottò degli interisti con una sfida rivolta a tutto il mondo del calcio. Dopo anni di battute e scherzi, ora è il suo momento di ribaltare le carte in tavola, ma attenzione: in questa guerra di parole, l’arbitro potrebbe essere lui stesso. Scopri come Oppini si prepara a cambiare le regole del gioco e cosa ci aspetta nel suo messaggio provocatorio.

L’opinionista e tifoso juventino, Francesco Oppini, si è voluto “vendicare” dei tifosi interisti, che nel 2015 e 2017 avevano sbeffeggiato i rivali bianconeri dopo le sconfitte in finale di Champions League a Berlino (2015) e Cardiff (2017) rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid. Nel video si vede Oppini, prima far sentire tramite cellulare il coro . L'articolo Inter, Oppini: “Adesso il mondo non può sfottervi, imparate ad accettarlo. Siete i maestri in questo, ma state attenti perché.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con questi articoli

Oppini mostra la lista delle squadre più onerose d’Europa in cui figura l’Inter ed esclama: «Com’era la storia dei miracoli e del monte ingaggi? Raccontate meno s*******e. La Juve…» - Nel dibattito calcistico europeo, Francesco Oppini, noto giornalista e tifoso della Juventus, esprime perplessità sulla qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League.

Segui queste discussioni su X

Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

OPPINI SMONTA IL TRIPLETE DEI PRESCRITTI#calcio #triplete #inter #juventus #uefa #shorts #viralshort