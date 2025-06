Inter niente Fabregas La sconfitta di Marotta

Cesc Fabregas non sarà l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione, segnando una battuta d’arresto per i piani dei nerazzurri. I tentativi di convincere il Como a liberarlo si sono scontrati contro un muro invalicabile, confermando che la strada verso Fabregas si è improvvisamente interrotta. Non c’è stato modo per Beppe Marotta e Piero Ausilio di cambiare il risultato, lasciando il club con molte domande sul futuro.

Cesc Fabregas non sarà l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione. I tentativi del club nerazzurro di strappare il tecnico catalano al Como si sono arenati al termine di due giorni frenetici nei quali l’unica certezza è stato il muro – invalicabile – che la società lariana ha alzato a difesa del contratto con l’allenatore fino al 2028. Non c’è stato verso per Beppe Marotta e Piero Ausilio di riuscire a cambiare il finale della storia, anche se i messaggi provenienti da Fabregas indicavano disponibilità e non chiusura. Fabregas resta al Como e l’Inter rimane con il cerino in mano, in una sorta di stallo progettuale che era impossibile anche solo da immaginare avvicinandosi al finale della stagione quando nella testa di tutti, dirigenti, allenatore e giocatori, c’era il sogno di raggiungere il Triplete come nel 2010 di Mourinho. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inter, niente Fabregas. La sconfitta di Marotta

Scopri altri approfondimenti

Inter, dal no di Fabregas a Vieira: chi può diventare il nuovo allenatore - L'Inter si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, cercando il volto giusto per guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Segui queste discussioni su X

#Marotta a #Fabregas : Progetto #Inter con #Oaktree ? Niente rivoluzioni. Solo 2-3 ritocchi sui titolari in là con gli anni : giovani forti come riserve . Prendere o lasciare." ? #calciomercato Partecipa alla discussione

L'#Inter non molla. Farà un ultimo tentativo con #Como e con Cesc Fabregas Nonostante le parole del numero uno del Como, Mirwan Suwarso, e dello stesso Fabregas sulla permanenza nel club degli Hartono, Marotta e Ausilio faranno un ultimo tentativo Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

SUWARSO NIENTE INTER PER FABREGAS, RESTA A COMO #calcio #fabregas #inter #allenatore #perte #suwarso