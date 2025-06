Inter niente Fàbregas! Il Presidente del Como | Comunicato il nostro rifiuto

Il calcio è fatto di sogni, ambizioni e spesso di continui confronti tra grandi club. Questa volta, la notizia di Cesc Fàbregas che potrebbe approdare all’Inter ha acceso il dibattito, ma il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha chiaramente dichiarato: "Non libereremo Fàbregas, trattiamo le voci come pura fantasia." Un no fermo che sottolinea come, nel mondo del pallone, le decisioni siano sempre più strategiche e imprevedibili.

Mirwan Suwarso, Presidente del Como, non libererà Cesc Fàbregas per la panchina dell'Inter: "Trattiamo le voci insistenti come pura fantasia". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, niente Fàbregas! Il Presidente del Como: “Comunicato il nostro rifiuto”

Dopo il no del Como e di Fàbregas ora l’#Inter ha un asso in mano per Vieira. Il francese ha una clausola di appena 500 mila euro per liberarsi dal Genoa. Ed aspetta solo la chiamata di Marotta. Partecipa alla discussione

FabrizioRomano - Il presidente di Como Mirwan #Suwarso sull'#Inter-#Fabregas: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra i club che hanno rispetto recipr Partecipa alla discussione

SUWARSO NIENTE INTER PER FABREGAS, RESTA A COMO #calcio #fabregas #inter #allenatore #perte #suwarso