Inter nei guai | ora anche Fabregas ha detto no a Marotta

L'Inter si trova al centro di un vero e proprio terremoto in panchina, con l’addio di Simone Inzaghi e il clamoroso rifiuto di Fabregas a Marotta. La questione allenatore scuote le fondamenta della Serie A, portando in bilico molte squadre e trasformando il panorama del campionato. Una rivoluzione che potrebbe cambiare volto alla prossima stagione, lasciando i tifosi nerazzurri in trepidante attesa di scelte decisive.

La questione allenatore sta sconvolgendo la tranquillità di molti club e fa sobbalzare i cuori dei tifosi. Sono molte le panchine in bilico in serie A, mentre forse per la prima volta sette delle prime otto squadre in classifica l’anno prossimo avranno un Mister diverso rispetto alla stagione appena conclusa. Fra queste l’Inter, dopo la partenza di Simone Inzaghi per l’Arabia. E ora i nerazzurri si trovano ad affrontare un rifiuto inaspettato nella ricerca di un nuovo allenatore capace di rispecchiare le sue ambizioni della dirigenza. Il club nerazzurro aveva puntato su Cesc Fabregas, una figura emergente nel mondo degli allenatori grazie all’ottimo lavoro di quest’anno con il Como. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter nei guai: ora anche Fabregas ha detto no a Marotta

