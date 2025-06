Inter Lautaro Martinez torna a parlare dopo la finale di Champions League | il post su Instagram è da brividi

Dopo una finale di Champions League ricca di emozioni forti e delusioni amare, Lautaro Martinez torna a far parlare il suo cuore sui social. Il suo post su Instagram, carico di passione e determinazione, è un vero e proprio concentrato di emozioni che lasciano il segno. Sabato sera, l'Inter ha vissuto momenti difficili, ma la speranza e la voglia di rivincita restano intatte. Le sfide più dure sono ancora da affrontare, e Lautaro è pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Lautaro Martinez è tornato a parlare dopo la finale di Champions League persa dall’Inter contro il PSG: il post su Instagram è da brividi. Sabato sera l’ Inter ha vissuto una delle serate più difficili della sua storia. La finale di Champions League dell’Allianz Arena contro il PSG è stato uno stillicidio. I nerazzurri non sono mai riusciti a contrastare l’armata parigina che ha vinto la finale della Coppa dei Campioni con lo scarto più ampio della storia della competizione: 5-0. I giorni seguenti non sono stati affatto facili in casa Beneamata, dove Simone Inzaghi ha detto addio e ora il club è alla ricerca di un nuovo tecnico – Cristian Chivu sembra il più vicino alla panchina al momento – dopo il no secco del Como per Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Sportface.it

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Champions League, Psg-Inter finisce 5-0: nerazzurri sconfitti in finale a Monaco. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter finisce 5-0: nerazzurri sconfitti in finale a Monaco. VIDEO ... Scrive tg24.sky.it

Psg travolge Inter 5-0 in finale e vince Champions League - Il match - Il Psg travolge l'Inter per 5-0 nella finale di Champions League giocata a Monaco di Baviera. I francesi a segno con Hakimi (12'), con la doppietta di Doué (20' e 63') e con le reti di Kvaratskhelia ... Come scrive msn.com

Inter travolta 5-0 dal Psg nella finale di Champions League 2025: doppietta di Doué e gol di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu Diretta - A Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, il Paris Saint Germain si laurea campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Travolta l'Inter in una partita segnata già al 20' dalle reti dell'ex Ha ... Scrive corriere.it

Paris St. Germain – Inter Mailand | UEFA Champions League, Finale 2024/25 | sportstudio