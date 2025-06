Inter il post Simone Inzaghi si chiama Cristian Chivu | pronto un biennale

Una carriera ricca di successi e passione, Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina dell’Inter. Dopo aver guidato con efficacia le giovanili, ora la società nerazzurra lo vede come il leader ideale per rilanciare il club. Con un biennale già pronto e la firma in arrivo, l’Inter punta su un simbolo del passato per costruire il futuro, consolidando la propria grande tradizione.

Cristian Chivu sarà con ogni probabilità l'allenatore dell'Inter. Per lui - secondo quanto si apprende - sarebbe pronto un biennale e già da domani il contratto potrebbe essere firmato. Una scelta suggestiva visto che Chivu è uno dei grandi protagonisti del triplete del 2010, allenatore di successo nelle giovanili dell'Inter, un grande senso di appartenenza ai colori nerazzurri.

Mentre una parte di tifoseria nerazzurra spera in Cesc Fabregas, la Gazzetta dello Sport è certa sulla via intrapresa dalla dirigenza dell'Inter: il prossimo allenatore della Beneamata sarà Cristian Chivu Partecipa alla discussione

GdS - L'#Inter ha scelto: Cristian #Chivu è il nuovo allenatore, firma domani, pronto un biennale! Sarà in panchina anche al mondiale per club. Partecipa alla discussione

