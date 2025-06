Inter il nuovo allenatore sarà Cristian Chivu | accordo trovato contratto biennale

Cristian Chivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter, con un contratto biennale. Poche ore dopo la presentazione di Inzaghi all’Al Hilal, la società nerazzurra ha scelto il suo nuovo tecnico, che guiderà la squadra già dal prossimo Mondiale per Club. Sfumato Cesc Fabregas, il nome di Chivu si è imposto come soluzione convincente. L’accordo, trovato nel pomeriggio del 5 giugno, segna un nuovo entusiasmante capitolo per l’Inter e i suoi tifosi.

Sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore dell'Inter. Poche ore dopo la presentazione di Simone Inzaghi all' Al Hilal, la società ha scelto il tecnico che siederà in panchina già dal Mondiale per Club ormai alle porte. Sfumato il sogno Cesc Fabregas, che resterà al Como, il nome dell'ex difensore nerazzurro, che ha allenato il Parma ed è in scadenza al 30 giugno, ha preso corpo. L'accordo è stato trovato nel pomeriggio del 5 giugno sulla base di un contratto di due anni. Le firme sono attese per venerdì 6. Il procuratore di Chivu, Pietro Chiodi, aveva già incontrato la dirigenza del Parma per discutere il possibile rinnovo.

