Inter guarda Luis Henrique! Gol e assist con il Marsiglia | il best of

Scopri i momenti più emozionanti di Luis Henrique con il Marsiglia: gol, assist e straordinarie azioni che hanno catturato l’attenzione di tutti. Ora, con il suo trasferimento all’Inter, il suo talento promette di scrivere nuovi capitoli di successo. Preparatevi a vivere un nuovo entusiasmante capitolo di questa incredibile carriera, perché il meglio deve ancora arrivare.

Luis Henrique è un nuovo giocatore dell'Inter. Corsa, assist e anche qualche gol, riviviamo i suoi momenti migliori al Marsiglia di De Zerbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, guarda Luis Henrique! Gol e assist con il Marsiglia: il best of

