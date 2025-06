Inter-Fabregas rifiuto UFFICIALE | Lo abbiamo comunicato a Marotta

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter scuote l’ambiente nerazzurro, lasciando il club senza guida tecnica a pochissimi giorni dal Mondiale per Club. In questa intricata telenovela di mercato, il rifiuto ufficiale di Cesc Fàbregas da parte dell’Inter rappresenta un altro tassello di una crisi che si fa sentire, mentre Marotta reagisce con fermezza. Scopriamo cosa ne è emerso e quali saranno le prossime mosse dei nerazzurri.

Nella telenovela tra i nerazzurri e il tecnico spagnolo un nuovo intervento ufficiale e soprattutto definitivo che rivela la reazione di Marotta Con l'addio di Simone Inzaghi si è aperta una falla importante per l'Inter, che ora si trova senza allenatore a dieci giorni dal Mondiale per Club e soprattutto senza poter partecipare in maniera attiva e sostanziale all'enorme valzer di allenatori che ha coinvolto le varie big. Sfumati quindi sul nascere i vari Gasperini, Italiano, Sarri e soprattutto Massimiliano Allegri che poteva sicuramente essere un profilo corretto per i nerazzurri. Così si è parlato soprattutto di Roberto De Zerbi, Patrick Vieira, Cristian Chivu e ovviamente Cesc Fabregas.