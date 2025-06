Inter è saltato Fabregas | ora il piano B è Chivu Sky

L’Inter accelera sul fronte allenatori: con Simone Inzaghi pronto a lasciare dopo la finale di Champions e le scelte di Fabregas e Vieira che si sono scontrate con il muro delle decisioni, i nerazzurri puntano ora su Cristian Chivu. Ex difensore e tecnico del Parma, noto per aver conquistato la salvezza in Serie A, è il nuovo nome caldo per guidare la squadra. Sky rivela che l’Inter ha scelto lui come nuovo timoniere: un cambio che potrebbe rivoluzionare il futuro nerazzurro.

Simone Inzaghi ha accettato la proposta dell’Al Hilal, lasciando l’Inter dopo la finale di Champions persa contro il Psg 5-0. E ora, per la panchina nerazzurra, dopo i rifiuti di Fabregas e Vieira, è Cristian Chivu il prescelto per sostituire Inzaghi. Il tecnico del Parma ha raggiunto la salvezza col suo club quest’anno in Serie A, subentrando al posto di Fabio Pecchia. L’Inter ha scelto Chivu per il post-Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport: “Dopo la chiusura della trattativa per Fabregas, l’Inter ha avvisato il Parma di aver avviato i contatti per arrivare a Cristian Chivu. E’ il romeno, ex difensore nerazzurro, ora, la prima scelta per la panchina del post Inzaghi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, è saltato Fabregas: ora il piano B è Chivu (Sky)

