Inter è fatta per Chivu | sarà lui il nuovo allenatore I dettagli dell’accordo

scelto di affidarsi a Christian Chivu, una figura carica di esperienza e passione nerazzurra. Con un contratto biennale, il tecnico belga-romanista sarà già in panchina durante il Mondiale per Club di metà mese, portando con sé un bagaglio di successi sia come giocatore che come allenatore. Dopo le turbolenze recenti, l’Inter ha puntato su una guida giovane e motivata, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel suo prestigioso cammino.

L’ Inter ha scelto il suo nuovo allenatore. A sedere sulla panchina nerazzurra sarà Christian Chivu. L’allenatore firmerà un biennale e sarà già in panchina al Mondiale per Club che comincerà a metà mese. Chivu è già stato protagonista con l’Inter in due vesti: da calciatore nel Triplete del 2010 e da allenatore vincendo lo scudetto con la Primavera nel 2022. Dopo la separazione con Inzaghi e le difficoltà per arrivare a Fabregas, l’Inter ha dunque scelto l’allenatore che ha portato il Parma alla salvezza. Articolo in aggiornamento L'articolo Inter, è fatta per Chivu: sarà lui il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, è fatta per Chivu: sarà lui il nuovo allenatore. I dettagli dell’accordo

Non sarà Cesc #Fabregas l'allenatore dell'#Inter per la prossima stagione. Ora #Marotta e #Ausilio adranno sulle due alternative, #Vieira e #Chivu. Sviluppi in giornata. ? @Gazzetta_it Partecipa alla discussione

