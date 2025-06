Inter Chivu verso il sì | per lui due rinforzi dallo United

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su Cristian Chivu come possibile allenatore e rafforzando la rosa con due acquisti dal Manchester United. Le trattative sono intense e cariche di aspettative, mentre il club nerazzurro tenta di rilanciarsi dopo una stagione ricca di emozioni e sfide. In un momento cruciale, i tifosi sperano in un futuro più forte e vincente, dove ogni mossa possa fare la differenza.

L'Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso si sta avvicinando per la panchina il nome di Cristian Chivu. In tal senso, pare che la dirigenza sia pronta a mettergli a disposizione addirittura un doppio colpo dal Manchester United. Sono ore a dir poco frenetiche e decisive nel futuro del club nerazzurro. Dopo il terremoto rappresentato prima dalla pesantissima sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique e poi dall'addio di Simone Inzaghi, è tempo adesso di rimettere le cose in ordine. In tal senso, il primo nome come profilo a cui affidare la panchina risponde al nome di una vecchia gloria dell'Inter.

In questa notizia si parla di: Inter Chivu United Rinforzi

