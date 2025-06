Inter Chivu nuovo allenatore | la rabbia dei tifosi

L’Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore, suscitando l’ira dei tifosi. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi come calciatore e aver ottenuto ottimi risultati con la Primavera nerazzurra, il suo ritorno sulla panchina nerazzurra è accolta con entusiasmo e scetticismo. La decisione della società ha acceso un dibattito acceso tra passione e aspettative. Ora, tutti si chiedono: potrà Chivu risollevare le sorti dell’Inter?

L'Inter ha scelto Cristian Chivu per il post Inzaghi. Per il tecnico romeno, che ha conquistato la salvezza alla guida del Parma, si tratta di un ritorno alla panchina nerazzurra, dopo le esperienze da calciatore tra il 2007 e il 2014 e da allenatore del settore giovanile. Proprio gli ottimi risultati alla guida della Primavera nerazzurra, con lo scudetto di categoria conquistato nel 2022, gli sono valsi la chiamata dal Parma, che aveva deciso di puntare su di lui lo scorso febbraio, affidandogli la panchina dopo l'esonero di Pecchia. L'accordo si sarebbe concretizzato nel giro di poche ore anche per via del grande amore di Chivu per la squadra dove ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, Chivu nuovo allenatore: la rabbia dei tifosi

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Allenatore Rabbia

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

L’Inter ha scelto Chivu, una scommessa (non un ridimensionamento) - Cristian Chivu è il prossimo allenatore dell'Inter, scelto da Marotta per raccogliere l'eredità di Inzaghi volato in Arabia. Contratto biennale, poca esperienza ma il ciclo nerazzurro andrà valutato s ... Segnala panorama.it

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter: scelto dopo i no di Fabregas e Vieira - L’ex difensore rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri sembra pronto a lasciare il Parma per iniziare una nuova avventura a Milano ... Si legge su msn.com

Inter, Chivu nuovo allenatore: come giocheranno i nerazzurri, il mercato e le possibili sorprese al Mondiale - L'Inter ha rotto gli indugi: Chivu, eroe del triplete, sarà l'erede di Inzaghi. Come giocheranno i nerazzurri e le strategie di mercato in vista del Mondiale. Secondo sport.virgilio.it

*SFOGO* SONO INDIGNATO! CHIVU NUOVO ALLENATORE DELL'INTER!