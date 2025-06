Inter Chivu è il candidato numero uno | il destino lo chiama

L’Inter ha scelto il suo futuro, e Cristian Chivu sembra essere il protagonista di questa svolta epocale. Il destino lo chiama a guidare i nerazzurri, sorprendendo tutti e aprendo un nuovo capitolo nella storia del club. Dopo l’inattesa conclusione delle trattative con Fabregas, i nerazzurri accelerano deciso verso una scelta che potrebbe rivoluzionare il loro cammino. La...

Una svolta inaspettata agita il panorama calcistico italiano: Cristian Chivu è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. La rapida accelerazione dei nerazzurri ha colto di sorpresa il Parma, impegnato proprio in questi giorni nelle trattative per il rinnovo con il tecnico rumeno, reduce da una salvezza brillante conquistata alla guida dei ducali in Serie A. Inter, dopo il no di Fabregas si accelera per il nuovo allenatore. La scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu arriva all’indomani del rifiuto di Cesc Fabregas, inizialmente considerato il favorito per la panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it