Inter alla corte di Cesc Fabregas | Marotta fa all-in sullo spagnolo

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Cesc Fàbregas, mentre Marotta fa un vero e proprio all-in sullo spagnolo. La sua dichiarazione, spontanea e sincera, rivela la determinazione del club: superare ogni ostacolo con trasparenza e convinzione. In un contesto carico di emozioni e sfide, le parole del presidente svelano il cuore pulsante dell’Inter: un progetto forte e ambizioso, pronto a sorprendere ancora.

Diversi tifosi sono rimasti spiazzati dalla dichiarazione del presidente Marotta, concessa con gentilezza pur fuori contesto dato che si stava recando ai funerali di Ernesto Pellegrini, suo predecessore alla guida dell’Inter. Ovvero: «Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà». Le parole «imprevisto» e «difficoltà» sono sincere e raccontano di quanto il club sia stato lineare e trasparente nel rapporto con Simone Inzaghi: non ha mai contattato nessuno prima dell’ultima riunione proprio per dimostrare all’ormai ex allenatore che la volontà era continuare con lui. È un atteggiamento da top club, di estrema correttezza, di cui certamente si pagano le conseguenze quando le cose non vanno come si spera o ci si immagina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, alla corte di Cesc Fabregas: Marotta fa all-in sullo spagnolo

