intelligenza artificiale e algoritmi per predire le patologie aritmiche femminili coinvolte 500 donne marchigiane

Un rivoluzionario studio marchigiano ha dato vita a un algoritmo di Intelligenza Artificiale capace di prevedere con precisione assoluta l’insorgenza di patologie aritmiche femminili. Coinvolgendo 500 donne di Ancona, il progetto Canfib apre nuove frontiere nella prevenzione e nel trattamento personalizzato delle malattie cardiache, offrendo speranza e strumenti efficaci per migliorare la qualità di vita delle donne. Un passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente il panorama medico.

