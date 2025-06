Insulti e supponenza di sinistra il triste show della radical chic De Gregorio | Donzelli? Cretino e comico è gente al di sotto…

Nell’ambiente intellettuale di sinistra, tra salotti radical chic e tribune prestigiose, emergono spesso polemiche e battute pungenti. Questa volta, durante la presentazione del suo nuovo libro “Di madre in figlia”, Concita De Gregorio ha sorpreso tutti con parole dure e ironiche nei confronti di Donzelli e di certa gente al di sotto delle aspettative. Ma chi si cela dietro queste dichiarazioni? Scopriamolo insieme.

“Donzelli comico e cretino, questa gente è al di sotto”. Ma chi può aver pronunciato queste umili parole, se non l’editorialista di Repubblica, Concita De Gregorio? L’ intelligentia di sinistra colpisce ancora, dai salotti radical chic. La tribuna è stata i l Salone del Libro di Torino: durante la presentazione del suo ultimo libro “ Di madre in figlia ” (edito da Feltrinelli) De Gregorio si è lasciata andare a insulti nei confronti del responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. La superiorità morale della sinistra non si smentisce mai. Nel discorso sulla classe dirigente della destra, De Gregorio fa riferimento alla trasmissione “ E’ Sempre Cartabianc a”, condotto da Bianca Berlinguer: “Sinceramente io che tutti i martedì mi debbo trovare questo davanti” (si dice “debba” Concita, non “debbo”). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it