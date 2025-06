Inseguimento a Lido di Camaiore | motociclista ferito dopo lo scontro con i carabinieri

Momenti di grande tensione a Lido di Camaiore, dove un inseguimento tra carabinieri e un motociclista di 55 anni si è concluso con un incidente e il ferimento dell’uomo. La fuga ha avuto inizio all’incrocio tra viale Bernardini e viale Kennedy, e ha messo a dura prova la quiete della località. Ma cosa è successo realmente quella notte? E quali sono state le conseguenze di questa drammatica vicenda?

CAMAIORE – Momenti di tensione a Lido di Camaiore per un inseguimento tra i carabinieri e un motociclista di 55 anni si è concluso con un incidente e il ferimento dell’uomo. L’episodio è iniziato all’angolo tra viale Bernardini e viale Kennedy, quando una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata che stava percorrendo il lungomare. L’uomo, però, ha ignorato il segnale e si è dato alla fuga, dando il via a un inseguimento a sirene spiegate. La centrale operativa ha rapidamente fatto convergere altre pattuglie nella zona per supportare l’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it