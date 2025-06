Insegnante accusato di abusi In aula una madre in lacrime | Distrutti ci fidavamo di lui

Un'aula squarciata dal dolore: ieri, una madre in lacrime ha testimoniato la sua delusione e rabbia, ancora più forte dopo aver ripercorso il tradimento di un insegnante di cui si fidavano. L'accusa di abusi sessuali contro Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale Etoile a Reggio Emilia, scuote la comunità, aprendo ferite profonde. La verità sta emergendo, ma il senso di perdita rimane: la fiducia spezzata non può essere facilmente ricostruita.

Reggio Emilia, 5 giugno 2025 – È continuata ieri la sfilata di testimoni citati dalla Procura e dalle parti civili nel processo che vede imputato Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale Etoile, associazione culturale no profit che promuove laboratori e spettacoli. Nella villa del Settecento a Pieve Modolena si sarebbe consumata la maggior parte degli episodi di abusi sessuali contestati al 47enne originario di Correggio, arrestato dai carabinieri nel luglio 2022 e da tempo a piede libero. Franci deve rispondere di violenza verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui allora tre minorenni - che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insegnante accusato di abusi. In aula una madre in lacrime: “Distrutti, ci fidavamo di lui”

