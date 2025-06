Inps | centri estivi diurni 2025 Domande entro il 26 giugno

Se sei un genitore o tutore di un minore tra i 3 e i 14 anni, non perdere l'opportunità di usufruire dei contributi INPS per i centri estivi diurni 2025. La domanda va presentata entro il 26 giugno e può riguardare anche parenti o tutori aventi diritto. Scopri come ottenere il supporto economico per garantire a tuo figlio un’estate ricca di divertimento e crescita! Continua a leggere per tutte le informazioni utili.

Il bando prevede il riconoscimento di contributi economici per la frequenza ai centri estivi diurni da parte di minori tra i 3 e i 14 anni. I beneficiari devono essere figli o orfani di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il richiedente può coincidere con il titolare del diritto oppure essere un parente avente titolo o il tutore legale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

