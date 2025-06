Innovazione digitale e tecnologia la Puglia torna al We make future di Bologna

La Puglia si prepara a brillare ancora una volta al WMF - We Make Future, l’evento imperdibile dedicato all’innovazione digitale e alle tecnologie di domani. Dal 4 al 6 giugno 2025, Bologna diventerà il palco globale di talenti e idee rivoluzionarie, mentre la regione si mette in mostra come polo di eccellenza. Tre giorni per scoprire, ispirare e plasmare il futuro digitale: un’occasione unica per mettere la Puglia al centro dell’innovazione internazionale.

BOLOGNA - Dal 4 al 6 giugno 2025 la Regione Puglia torna protagonista al WMF - We Make Future, la più grande Fiera Internazionale sull’innovazione digitale, tecnologica e intelligenza artificiale in programma quest’anno a BolognaFiere. Tre giorni per promuovere le competenze locali, attrarre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Innovazione digitale e tecnologia, la Puglia torna al "We make future" di Bologna

