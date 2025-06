Inizia la festa dell’Unità Arriva la segretaria Schlein per spingere Matteo Ricci

L’atmosfera si scalda ad Ancona, dove oggi alle 18:30 si inaugura la II edizione della Festa dell’Unità, un momento di grande rilievo politico e civico. La segretaria nazionale Elly Schlein sarà presente per rafforzare il messaggio del Partito Democratico e sostenere Matteo Ricci in vista delle imminenti sfide regionali. Un evento da non perdere, che promette di accendere i riflettori sui temi caldi del futuro prossimo.

Ancona al centro della campagna per le regionali del prossimo autunno: per il giorno inaugurale della II edizione della rinnovata Festa dell’Unità prevista la presenza e l’atteso intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18,30 circa sul palco all’ombra dei rinoceronti di Trubbiani. Si parlerà, ed è inevitabile, anche dell’imminente tornata referendaria di cui il Pd è stato uno dei fautori politici a livello nazionale e non solo. La Schlein torna ad Ancona a due anni dalla sfortunata campagna delle comunali del 2023 a sostegno di Ida Simonella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inizia la festa dell’Unità. Arriva la segretaria Schlein per spingere Matteo Ricci

