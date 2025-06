La Juventus si avvicina con trepidazione al suo debutto nel Mondiale per club, ma l’attenzione resta alta anche sugli infortunati. Koopmeiners si riscalda e si prepara a rientrare in campo, mentre Locatelli lavora duramente per recuperare la forma migliore. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa indicano che la rosa bianconera sta facendo di tutto per essere al massimo della condizione il 19 giugno contro l’Al-Ain. La sfida si avvicina, e i tifosi aspettano con impazienza di scoprire le scelte di Allegri.

Infortunati Juve verso il Mondiale per Club: Koopmeiners scalda i motori, Locatelli. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista dell’esordio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juventus anche e soprattutto in vista del Mondiale per Club, con i bianconeri che scenderanno in campo contro l’ Al-Ain il 19 giugno alle 3 italiane. Per quella data dovrebbe tornare in campo Koopmeiners, che ieri si è allenato a parte e che oggi è atteso invece con il resto dei compagni. Tudor spera di avere anche Locatelli: ha svolto anche ieri terapie e un programma personalizzato per recuperare in tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com