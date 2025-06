Infiltrazioni mafiose il procuratore Sottani in Commissione | Qui non c' è omertà e neanche il radicamento nel territorio

Il procuratore generale Sergio Sottani ha portato una luce chiara e senza mezzi termini sui pericoli delle infiltrazioni mafiose nei cantieri del PNRR. In commissione, ha sottolineato come non ci siano né omertà né radicamento territoriale, ma la minaccia resta concreta tra droga, riciclaggio e corruzione. Un quadro allarmante che richiede attenzione immediata e azioni decise per tutelare il futuro del nostro Paese.

Droga, riciclaggio e infiltrazioni mafiose nei cantieri della ricostruzione del Pnrr. È il quadro tracciato da Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, alla Commissione regionale d'inchiesta su “Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Infiltrazioni mafiose, il procuratore Sottani in Commissione: "Qui non c'è omertà e neanche il radicamento nel territorio"

