Infermiere denuncia aggressione in reparto | Colpito con una testata da un avvocato

Un infermiere di Lecce ha denunciato un'aggressione avvenuta nel reparto, quando è stato colpito con una testata da un avvocato locale in seguito a una controversia personale. La vicenda apre un capitolo delicato sui rapporti tra professionisti e la gestione delle tensioni sul luogo di lavoro. La denuncia è stata formalizzata presso la stazione dei carabinieri di Carmiano, evidenziando l'importanza di tutelare la sicurezza di chi opera ogni giorno con dedizione e professionalità.

LECCE – La vicenda va sicuramente inquadrata nei rapporti personali e in qualche controversia che riguarda da vicino l’uomo che ha presentato una denuncia formale presso la stazione dei carabinieri di Carmiano e il suo presunto aggressore, un avvocato leccese. E’ stato infatti un infermiere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Infermiere denuncia aggressione in reparto: “Colpito con una testata da un avvocato”

