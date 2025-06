Indonesia stranieri arrestati per traffico di stupefacenti | rischiano pena di morte

In Indonesia, il rischio di pene severe grava su chi viene arrestato per traffico di stupefacenti, con la minaccia della pena di morte. Recenti operazioni a Bali hanno portato all’arresto di cittadini stranieri di diverse nazionalità , tra cui un australiano, un indiano e un americano. La lotta contro il narcotraffico si fa implacabile, e le conseguenze sono drammatiche per chi viola le leggi locali. È fondamentale conoscere le rigorose norme di Bali, per evitare sgradite sorprese durante il soggiorno.

In Indonesia le autorità di Bali hanno arrestato alcuni cittadini stranieri, tra cui un australiano, un indiano e un americano, con l’accusa di possesso di stupefacenti, reato che potrebbe comportare la pena di morte. Il 29 maggio, gli agenti doganali hanno arrestato un cittadino indiano che trasportava un borsone: tra gli effetti personali sono stati trovati stupefacenti. A seguito dell’interrogatorio, gli agenti dell’Agenzia antidroga di Bali hanno arrestato un australiano. Durante una perquisizione nella casa in cui alloggiava, gli agenti hanno trovato dell’hashish. Il 23 maggio è stato poi arrestato un americano, che nascondeva in un pacco 99 pillole di anfetamine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, stranieri arrestati per traffico di stupefacenti: rischiano pena di morte

