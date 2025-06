Incontro tra ' Pallamano a ruota libera' e il ministro Locatelli per l' inclusione sportiva

L’incontro tra “Pallamano a Ruota Libera” e il Ministro Locatelli è stato un momento di grande significato, dove i giovani praticanti hanno avuto l’opportunità di condividere il loro innovativo progetto di inclusione sportiva. A Civitavecchia, nel suggestivo contesto del Villaggio Italia e sotto lo sguardo della nave scuola Amerigo Vespucci, i ragazzi hanno mostrato al ministro il potere dello sport come strumento di integrazione e speranza. Un passo importante verso un futuro più inclusivo, sostenuto da passione e determinazione.

I ragazzi di " Pallamano a ruota libera " hanno incontrato il ministro delle disabilità Alessandra Locatelli, alla quale hanno avuto modo di spiegare il loro progetto tutto pratese di inclusione all’insegna dello sport. E’ accaduto a Civitavecchia durante l’evento organizzato all’interno del Villaggio Italia, in uno dei porti toccati dalla nave scuola Amerigo Vespucci. Al ministro Locatelli i ragazzi ed i loro accompagnatori hanno mostrato il cortometraggio dal titolo "La normalità è un gioco di squadra, a te la palla", girato dagli stessi partecipanti al progetto nel nuovo campetto multisport di via Turchia, fiore all’occhiello per Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it