Incidente tra auto e camion a Bergamo | morta sul colpo una donna di 42 anni

Un drammatico incidente scuote Casazza, Bergamo, nel cuore di questa mattina. Uno scontro fatale tra auto e camion ha causato la morte istantanea di una donna di soli 42 anni, lasciando la comunità sotto shock. La tragedia solleva ancora una volta il dramma della sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con prudenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Gravissimo incidente nella tarda mattinata di oggi giovedì 5 giugno a Casazza (Bergamo). Un’auto e un un camion si sono scontrati: morta sul colpo la donna alla guida dell'auto, 42 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incidente Auto Camion Bergamo

