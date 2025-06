Incidente sulla Statale del Sempione perde il controllo dell' auto e si schianta fuori strada

ha perso il controllo del veicolo in un tratto critico, finendo fuori strada e creando momenti di apprensione tra i passanti. Fortunatamente, nessun ferito grave è stato segnalato, ma l'incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità locale. La dinamica esatta è ancora sotto indagine, mentre le autorità intervenute stanno lavorando per chiarire le cause di questo rocambolesco episodio.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, sulla Statale del Sempione. É successo intorno alle 15, all'altezza dell'uscita di Mergozzo, dove per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada, andando a schiantarsi oltre il guard rail. Alla guida, una donna, che.

