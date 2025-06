Incidente stradale a San Severo | violento impatto tra tre auto sulla Statale 16

Un grave incidente si è verificato questa mattina a San Severo, lungo la Statale 16, coinvolgendo tre auto in un impatto violento. Le cause rimangono da chiarire, mentre le forze dell’ordine sono già sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso la comunità locale e che richiede massima attenzione.

Incidente stradale in agro di San Severo, dove questa mattina, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra tre veicoli. Il fatto è successo lungo la Statale 16, all'altezza dell'intersezione con la Provinciale 27: sul posto stanno operando gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente stradale a San Severo: violento impatto tra tre auto sulla Statale 16

