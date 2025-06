Incidente moto-furgone in circonvallazione a Reggio Emilia | ferito il centauro

Un incidente si è verificato questa sera sulla circonvallazione di Reggio Emilia, provocando rallentamenti e preoccupazione tra gli automobilisti. Coinvolti una moto e un furgone, con il centauro che ha riportato ferite lievi ed è stato prontamente soccorso. La dinamica dell’incidente, avvenuto alle 20.40 nei pressi dei Teatri, è ancora oggetto di accertamenti. Restate aggiornati per tutte le novità su questo episodio che ha scosso la città.

Reggio Emilia, 5 giugno 2025 - Incidente in circonvallazione a Reggio Emilia, traffico rallentato all'altezza della zona Teatri. Lo schianto è avvenuto alle 20.40 di stasera, coinvolte una moto e un furgone. Ad avere la peggio è stato il centauro: l'uomo è stato portato al Santa Maria Nuova, le sue ferite per fortuna non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto si è verificato mentre il furgone svoltava verso sinistra in via Nobili, la moto procedeva invece sull'onda rossa. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con automedica, che ha prestato le prime cure al conducente della moto. Rilievi a cura della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente moto-furgone in circonvallazione a Reggio Emilia: ferito il centauro

In questa notizia si parla di: Moto Furgone Reggio Emilia

