In un pomeriggio drammatico sulla Costiera Amalfitana, una tragedia ha scosso la comunità: un uomo, padre e nonno, ha perso la vita in un incidente stradale. La denuncia della FeNAILP evidenzia ancora una volta le gravi mancanze di sicurezza e il ruolo degli autovelox, strumenti fondamentali per prevenire queste tragedie. È ora di agire con decisione per proteggere chi attraversa queste strade ogni giorno, perché le vite non sono un gioco.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Costiera Amalfitana si ritrova ancora una volta a piangere una vittima innocente. Oggi, nel comune di Amalfi, un uomo – lavoratore, padre e nonno – ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata. Un dramma che si consuma sulle nostre strade, troppo spesso teatro di velocità folli e mancati controlli”. Lo denuncia la FeNAILP, che per voce del delegato territoriale di Amalfi Franco Florio, denuncia “il pericolo quotidiano rappresentato dal traffico incontrollato lungo la Statale Amalfitana, una delle arterie più belle ma anche più pericolose del Paese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente mortale, sos dalla Costiera Amalfitana: “Subito gli autovelox”

