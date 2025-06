Incidente mortale a Rho Scontro tra moto e furgone centauro perde la vita

Una tragedia scuote Rho: nella mattina di ieri, un violento scontro tra moto e furgone in via San Giovanni Bosco ha tolto la vita ad Andrea Raponi, 61 anni di Lainate. La scena è stata devastante, con il motociclista sbalzato e trascinato sotto il veicolo. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Andrea, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica perdita. L’uomo alla...

Uno scontro violento con un furgone e la moto sulla quale viaggiava è costato la vita ad Andrea Raponi 61 anni di Lainate. È successo ieri mattina poco dopo le undici e trenta in via San Giovanni Bosco all’altezza del civico 2 a Rho. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale l’impatto è stato violento: il motociclista è sbalzato dal mezzo, finito rovinosamente a terra sotto il paraurti del furgone e trascinato per alcuni metri. L’uomo alla guida del furgone, un 60enne, si è fermato e insieme ad alcuni residenti ha provato ad aiutare il motociclista. Secondo alcune testimonianze il 61enne nei primi istanti dopo l’incidente era cosciente e si sarebbe tolto il casco da solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente mortale a Rho. Scontro tra moto e furgone centauro perde la vita

