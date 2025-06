Incidente mortale a Latina scontro tra un’auto e un mezzo pesante

Un tragico incidente sulla SS7 “Appia” a Latina ha sconvolto la comunità: un violento scontro tra un’auto e un mezzo pesante ha provocato una vittima e blocchi stradali lungo tutta la carreggiata. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause, mentre le squadre di pronto intervento lavorano senza sosta sul luogo dell’incidente. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale per tutti noi.

Latina, 5 giugno 2025 – Un incidente mortale sulla SS7 “Appia” ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzion i all’altezza del km 73, a Latina. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, con esiti tragici: una persona è deceduta. Le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente per gestire la viabilità e garantire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Le autorità stanno lavorando per i rilievi e ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it