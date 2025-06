Incidente in via Tommaso Cannizzaro donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada | è grave

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via Tommaso Cannizzaro, quando una donna di 67 anni è stata colpita da uno scooter mentre attraversava la strada nei pressi della chiesa della Mercede. Le sue condizioni sono gravi e ha immediatamente ricevuto assistenza medica all’ospedale. La comunità è scossa da questa drammatica scena, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire l’accaduto.

