Incidente in A14 | code in entrambe le direzioni

Un incidente lungo l’A14 Bologna-Taranto sta creando code significative in entrambe le direzioni questa mattina. Intorno alle 7:45 di giovedì 5 giugno, un tir ha sbandato autonomamente, bloccando la carreggiata in direzione Ancona, nel tratto al chilometro 53. La situazione sta causando rallentamenti e disagi per gli automobilisti; ecco tutte le ultime novità e i consigli per evitare ulteriori ritardi.

Ci sono code lungo la A14 Bologna-Taranto a causa di un incidente stradale. Attorno alle ore 7.45 di giovedì 5 giugno un tir ha sbandato autonomamente, finendo di traverso sulla carreggiata. Il mezzo viaggiava in direzione Ancona. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 53, nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Incidente in A14: code in entrambe le direzioni

Approfondisci con questi articoli

Incidente in A4 tra mezzi pesanti e auto: tre feriti e lunghe code - Un grave incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì sull'A4, coinvolgendo due mezzi pesanti e due automobili.

Segui queste discussioni su X

? In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio A1-Var Baccheraia incidente al km 277+600 tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello #viabiliTOS #viabiliFI Tweet live su X

? In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio A1-Var Baccheraia incidente al km 277+600 tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello #viabiliTOS #viabiliFI Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente A14 - Fita Cna: A14 inadeguata e obsoleta