Un incidente spettacolare e imprevisto si è verificato questa mattina sull’A14 in zona Imola, dove un camion ha perso il carico causando code e rallentamenti significativi. La scena, avvenuta poco prima delle 8 tra Castel S. Pietro e Ravenna, ha paralizzato il traffico, creando disagi per migliaia di automobilisti. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sul traffico sono ancora in fase di accertamento, ma ecco cosa bisogna sapere...

Imola (Bologna), 5 giugno 2025 – Camion sbanda e perde il carico in autostrada, code e traffico intenso stamattina in A14 nell’Imolese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’altezza del Km 53 nel tratto compreso tra Castel S. Pietro e la Diramazione di Ravenna, con code fino a 6 chilometri in direzione Ancona e fino a 3 in direzione Bologna. Il mezzo pesante ha sbandato autonomamente e si è intraversato lungo la carreggiata, disperdendo parte del carico e di carburante sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14, camion sbanda e perde il carico: code a Imola

