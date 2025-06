Incidente fra auto e scooter sulla strada provinciale gravissimo ragazzino di 17 anni

Un incidente violento ha sconvolto Vezzano Ligure questa mattina: un gravissimo scontro tra auto e scooter ha coinvolto un ragazzino di soli 17 anni, lasciando tutti senza parole. La dinamica è ancora oggetto di indagini, ma le condizioni del giovane sono drammatiche. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia un tema urgente e condiviso. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un epilogo positivo...

Vezzano Ligure, 5 giugno 2025 – E’ in gravissime condizioni l’adolescente, un diciassettenne, che nella mattinata di oggi, 5 giugno, intorno alle 7,30 sulla strada della Ripa (dopo la galleria all’altezza del campo sportivo di Bottagna) si è scontrato contro un’auto che percorreva la strada nel senso opposto. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri: stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di pieno accertamento, il ragazzino avrebbe perso il controllo dello scooter per finire contro l’auto che arrivava in senso opposto. Tutto è avvenuto in pochi secondi, secondo quanto testimoniato anche da chi si trovava in coda a quell’ora di punta, tanto che non tutti si sono resi conto di quanto stesse accadendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente fra auto e scooter sulla strada provinciale, gravissimo ragazzino di 17 anni

In questa notizia si parla di: Auto Strada Incidente Scooter

Castelfranco, due donne investite da auto mentre attraversano la strada - Modena, 7 aprile 2025 – Un tragico incidente stradale ha coinvolto due donne a Castelfranco, in via Austria.

Scooter contro auto, muore una 16enne Incidente a Mazara del Vallo: ferito l'amico che guidava la moto https://siciliaweb.it/2025/06/scooter-contro-auto-muore-una-16enne/… Partecipa alla discussione

Imperia: grave incidente a Castelvecchio fra un'auto e uno scooter. In un video le immagini dello schianto / La clip https://imperiapost.it/746748/imperia-grave-incidente-a-castelvecchio-fra-unauto-e-uno-scooter-in-un-video-le-immagini-dello-schianto-la-clip… Partecipa alla discussione

Tragedia sull’autostrada A7, monzese si schianta con lo scooter: Fabio Tornetti muore a 46 anni - La compagna è ricoverata in gravi condizioni al San Martino di Genova. L’incidente si è verificato ieri poco prima delle 12: la coppia era in viaggio per il ponte ... Si legge su msn.com

Incidente in scooter in Liguria, morto un 46enne di Lazzate - Viveva a Lazzate Fabio Tornetti, 46 anni, morto ieri mattina, sabato 30 maggio, in un tragico incidente con lo scooter sulla A7 in Liguria, tra i caselli ... Lo riporta ilnotiziario.net

Incidente in scooter contro il furgone in fase di svolta: ferito un ragazzo - TREVISO - Paura questo pomeriggio (5 giugno) a Fiera, in viale IV Novembre, dove è avvenuto un incidente tra un ragazzo a bordo di uno scooter e il conducente di un furgoncino ... Scrive ilgazzettino.it

incidente Raider scooter. consegna ad omicidio.